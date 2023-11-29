ЦСКА и «Ростову» предрекли тяжелый матч в РПЛ из-за Кубка России

Бывший футболист московских ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин в комментарии «Газете.Ru» после первого матча четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России, в котором армейский клуб сыграл вничью с «Ростом», предрек командам тяжелый очный матч в чемпионате России.

«Может, и погодные условия повлияли на снижение активности, но, скорее всего, это произошло из-за матча, который будет сыгран в РПЛ в воскресенье. Начали беречь силы команды на чемпионат. Всегда тяжело играть, когда ты встречаешься с одной и той же командой две игры подряд. Вне зависимости от того, кто, чего, как. Это уже практически считается, как товарищеская встреча. Только вышел на поле в Ростове. В Москву вернулся, опять с ними играть. Тяжело будет настроиться эмоционально на эту игру», — заявил Масалитин.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На восьмой минуте матча игрок ЦСКА Кирилл Набабкин забил мяч в собственные ворота. Антон Заболотный за 12 минут до перерыва сравнял счет. На 77-й минуте прямую красную карточку получил игрок армейцев Мойзес за игру рукой. Ответный матч будет сыгран в марте 2024 года.

ЦСКА и «Ростов» проведут против друг друга матч 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра состоится в Москве 3 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

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