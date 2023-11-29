Названо условие, при котором «Спартак» может проиграть любому сопернику

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в комментарии «Газете.Ru» заявил, что у красно-белых нет поставленной игры, из-за чего у команды отсутствует стабильность.

«Нет никакой стабильности у «Спартака». Как только нет самоотдачи и полной выкладки, то команда может потерять очки и даже проиграть любому сопернику, который сейчас играет в высшей лиге», — заявил Гладилин.

29 ноября «Спартак» в первом матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России на выезде проиграл «Оренбургу» с результатом 0:1. Единственный мяч забил Николай Титков. Он на десятой минуте реализовал пенальти. На 40-й минуте встречи был удален футболист красно-белых Олег Рябчук. Ответный матч будет сыгран в марте 2024 года.

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА, который в финале обыграл «Краснодар». Судьба матча решилась в серии пенальти. «Спартак» в последний раз выигрывал Кубок России в сезоне-2021/22. На счету «Оренбурга» нет трофеев.

После 16 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые набрали 27 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице.

Ранее поражение «Спартака» от «Оренбурга» отказались назвать трагедией.