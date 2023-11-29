Гашек заявил, что осуждает не только российских хоккеистов, но и НХЛ

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек снова выступил с критикой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за выступление россиян в лиге. Его слова передает TVNOVINY.sk.

«Я лично написал Гэри Беттмэну частное письмо в начале СВО. Также я писал ему публичное письмо во второй раз в конце прошлого года, когда был в Европейском парламенте. Я могу давить, но на данный момент с их стороны нет никакой заинтересованности в дисквалификации российских хоккеистов в НХЛ.

Поэтому в данный момент я осуждаю не только российских игроков, но прежде всего НХЛ, которая позволяет им играть», — сказал Гашек.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований.

В НХЛ отказались от идеи запретить допуск россиян. Отечественные хоккеисты продолжают свое выступление в лиге.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист «Коламбуса» хочет уйти из клуба.