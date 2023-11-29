Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гашек заявил, что осуждает не только российских хоккеистов, но и НХЛ

Гашек: я осуждаю не только российских игроков, но прежде всего НХЛ

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Олимпийский чемпион, двукратный обладатель Кубка Стэнли Доминик Гашек снова выступил с критикой Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за выступление россиян в лиге. Его слова передает TVNOVINY.sk.

«Я лично написал Гэри Беттмэну частное письмо в начале СВО. Также я писал ему публичное письмо во второй раз в конце прошлого года, когда был в Европейском парламенте. Я могу давить, но на данный момент с их стороны нет никакой заинтересованности в дисквалификации российских хоккеистов в НХЛ.

Поэтому в данный момент я осуждаю не только российских игроков, но прежде всего НХЛ, которая позволяет им играть», — сказал Гашек.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований.

В НХЛ отказались от идеи запретить допуск россиян. Отечественные хоккеисты продолжают свое выступление в лиге.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист «Коламбуса» хочет уйти из клуба.

Все новости на тему:
Хроника
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий