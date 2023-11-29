Хоккеист «Чикаго» Бедард высказался по поводу скандального отстранения Перри

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго Блэкхоукс» первый номер прошедшего драфта Коннор Бедард отреагировал на то, что его одноклубник Кори Перри был выставлен на драфт отказов. Слова Бедарда передает журналист Чарли Румелиотис в соцсетях.

28 июня издание Canucks Daily сообщало, что Кори Перри мог быть отстранен от команды из-за половой связи с матерью Бедарда.

«Я не буду говорить об этом слишком много. Конечно, это отстой, что его здесь нет, но у нас пока не так уж много информации об этом», — сказал Бедард.

Перри перешел в «Чикаго» из «Тампа-Бэй Лайтнинг» перед стартом нынешнего сезона НХЛ. В текущем сезоне ветеран принял участие в 16 матчах, в которых ему удалось забросить четыре шайбы и сделать пять результативных передач. 39-летний игрок ранее выступал за «Даллас Старс», «Монреаль Канадиенс» и «Анахайм Дакс».

Бедард дебютировал в НХЛ в этом сезона. На последнем драфте он был выбран «Чикаго» под общим первым номером. Он провел 19 матчей, в которых забил 10 голов и сделал семь голевых передач.

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