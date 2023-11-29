Известный хоккеист обратился к госпитализированному Боярскому

Нападающий клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Сергей Толчинский поддержал актера и певца Михаила Боярского после попадания в больницу. Слова Толчинского передает «Матч ТВ».

«Желаю ему здоровья и скорейшего выздоровления. Команда СКА с ним, мы его поддерживаем», — сказал Толчинский.

О том, что актер и певец Михаил Боярский был госпитализирован в Мариинскую больницу с инфарктом 27 ноября, сообщил телеканал 78.ru. Спустя сутки состояние народного артиста удалось стабилизировать.

Позже сын Михаила Боярского Сергей подтвердил, что артист находится в больнице после перенесенного инфаркта. Он отметил, что Боярский чувствует себя «неплохо».

Ранее в Театре им. Ленсовета объяснили госпитализацию Боярского.