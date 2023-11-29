«Боруссия» досрочно вышла в плей-офф Лиги чемпионов благодаря победе над «Миланом»

Дортмундская «Боруссия» одержала победу над «Миланом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 3:1. Встреча проходила на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Форвард хозяйской команды Оливье Жиру не реализовал 11-метровый удар на шестой минуте встречи. Марко Ройс через четыре минуты забил первый мяч «Боруссии» в этой игре. На 37-й минуте игрок «Милана» Самуэль Чуквезе сравнял счет. Во втором тайме «Боруссия» забила два безответных мяча. На 59-й минуте отличился Джейми Байно-Гиттенс, а на 69-й минуте забил Карим Адейеми.

После пяти проведенных матчей команда из Дортмунда обеспечила себе участие в плей-офф Лиги чемпионов, заработав 10 очков. «Милан» замыкает таблицу группы F, имея в активе пять очков. Второе место занимает «ПСЖ», набравший семь очков. Тройку лучших замыкает заработавший пять баллов «Ньюкасл Юнайтед».

В следующем туре «Милан» встретится с «Ньюкаслом», а «Боруссия» сыграет с «ПСЖ». Обе встречи состоятся 13 декабря.

Ранее «ПСЖ» на 98-й минуте спасся от поражения в матче с «Ньюкаслом».