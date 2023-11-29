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«ПСЖ» на 98-й минуте спасся от поражения в матче с «Ньюкаслом» в ЛЧ

Гол Мбаппе на 90+8 спас «ПСЖ» от поражения в матче Лиги чемпионов с «Ньюкаслом»

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Reuters

На стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже (Франция) завершился матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Пари Сен-Жермен» и «Ньюкасл Юнайтед». Встреча закончилась победой английской команды со счетом 1:0.

На 24-й минуте счет открыл нападающий «Ньюкасла» Александр Исак. Ему ассистировал форвард Мигель Алмирон. В добавленное ко второму тайму время нападающий «ПЖ» Килиан Мбаппе реализовал пенальти и сравнял счет на табло.

Таким образом, «ПСЖ» располагается на второй строчке в турнирной таблице группы F, набрав семь очков в пяти матчах. Парижане перед последним матчем в группе находятся в зоне плей-офф Лиги чемпионов. «Ньюкасл» набрал пять очков и пока занимает третье место. Отметим, что все участники группы имею шансы на выход в плей-офф.

В следующем турне «ПСЖ» в гостях сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча пройдет 12 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени. «Ньюкасл» в этот же день на своем поле примет итальянский «Милан». Начало встречи запланировано на 23:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Шахтер» вышел в весеннюю стадию еврокубков.

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