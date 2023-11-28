Месси не попал в сборную лучших игроков сезона в MLS

Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси по итогам минувшего сезона не попал в сборную лучших футболистов североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Места в атаке заняли Георгиос Якумакис («Атланта»), Кучо Эрнандес («Коламбус Крю») и Дени Буанга («Лос‑Анджелес»). Символический состав определяли представители СМИ, игроки MLS и технический персонал клубов лиги.

27 ноября стало известно, что Месси занял первое место в рейтинге лучших футболистов XXI века по версии FourFourTwo. На второй позиции расположился нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду. Тройку лучших футболистов века замкнул Андрес Иньеста. Сейчас испанец выступает за «Эмирейтс» из ОАЭ.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». Его контракт с клубом рассчитан до конца сезона-2024/2025. В составе команды он стал обладателем Кубка лиг.

Ранее футболисты «ПСЖ» обрадовались уходу Месси из клуба.