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СКА продлил победную серию в КХЛ

СКА обыграл московское «Динамо» и продлил победную серию в КХЛ

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Петр Ковалев/ТАСС

Петербургский СКА встречался с московским «Динамо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Воробьев, Владимир Алистров, Алекс Гальченюк и Марат Хайруллин, оформивший дубль. У москвичей голами отметились Дмитрий Рашевский, Джордан Уил и Игорь Ожиганов.

Главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов провел 500-й матч в КХЛ в качестве главного тренера.

СКА после этой победы набрал 44 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Романа Ротенберга продлили победную серию до девяти матчей. «Динамо» заработало 51 очко и располагается на второй позиции.

В следующем матче «Динамо» на выезде сыграет с челябинским «Трактором», СКА примет подмосковный «Витязь». Обе игры пройдут 1 декабря.

Ранее один из лучших хоккеистов в истории НХЛ перешел в «Детройт».

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