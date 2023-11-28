Один из лучших хоккеистов в истории НХЛ перейдет в «Детройт»

Форвард Патрик Кейн подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт Ред Уингз». Об этом сообщает журналист Крис Джонстон в соцсети X.

Начало нынешнего сезона американец пропустил из-за перенесенной летом операции на бедре.

В межсезонье 35-летний нападающий в первый раз за карьеру стал неограниченно свободным агентом. Первые 16 сезонов в Национальной хоккейной лиге форвард провел в составе «Чикаго Блэкхокс», с которым трижды выиграл Кубок Стэнли. В феврале Кейн перешел в «Нью-Йорк Рейнджерс» в результате обмена.

Кейн — один из лучших американских игроков в истории НХЛ. В его активе 1237 (451+786) очков в 1180 матчах. По этому показателю он уступает только Майку Модано (1374) и Бретту Халлу (1391). Кейн занимает 42-е место в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Кейн девять раз участвовал в матче всех звезд НХЛ. Он является обладателем наград «Арт Росс Трофи» (лучший бомбардир регулярного чемпионата, 2016), «Харт Трофи» (MVP регулярного чемпионата, 2016), «Конн Смайт Трофи» (MVP плей-офф, 2013).

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