Баскетболист клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс потерпел самое крупное поражение в профессиональной карьере.

Его команда потерпела поражение в матче с «Филадельфией Сиксерс» со счетом 94:138. Разница мячей составила »-44». Ранее самым крупным поражением команды Леброна было с отставанием в 42 очка.

«Лейкерс» располагаются на восьмом месте в Западной конференции НБА. «Филадельфия» занимает вторую строчку в Восточной конференции. В следующем матче команда из Лос-Анджелеса встретится с «Детройт Пистонс». Игра состоится 30 ноября. Начало матча запланировано на 3:00 по московскому времени.

Леброн Джеймс является четырехкратным чемпионом НБА, четырехкратным самым ценным игроком финала НБА, четырехкратным самым ценным игроком НБА. Он13 раз входил в первую сборную всех звезд НБА. В СМИ сообщалось, что Джеймс является одним из самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

В феврале Леброн Джеймс стал лучшим бомбардиром в истории НБА.