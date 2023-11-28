Проворов одним словом назвал достижение российских хоккеистов в НХЛ

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Иван Проворов оценил четыре гола российских хоккеистов в ворота «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает пресс-служба «Коламбуса».

В составе «Коламбуса» заброшенные шайбы записали на свой счет Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Впервые в истории НХЛ четыре разных российских хоккеиста отличились в одном матче, выступая за одну команду. Пятую шайбу за «Коламбус» забросил Джастин Дэнфорт, выступавший в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за подмосковный «Витязь».

«Это сумасшествие. У нас большая группа россиян в команде. Приятно было всем вместе привнести вклад в победу своими голами», — сказал Проворов.

В следующем матче «Коламбус» сыграет на своей площадке с «Монреаль Канадиенс». Встреча состоится 30 ноября.

Ранее в «Коламбусе» заявили, что Воронков скучает по России.