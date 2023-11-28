Фильм про российского футболиста получил главный приз на кинофестивале в Италии

В Италии состоялся фестиваль спортивного кино Paladino d'Oro Sport Film Festival, главный приз которого получила картина «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».

Этот фильм снял Василий Чигинский. Кино про прославленного советского голкипера также вошло в число номинантов в категориях «лучшая кинематография» и «лучшая режиссерская работа». Премьера картины в России состоялась в 2019 году. Фильм рассказывает о жизни одного из лучших вратарей в истории.

«Черный паук, как называли Яшина, в 1963 году стал первым вратарем, получившим «Золотой мяч». Он играл главную роль на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов, помогая своей стране занять четвертое место в 1966 году, и был включен в команду мечты чемпионата мира по футболу 2002 года», — говорится в издании.

Лев Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо» (с 1950 по 1970 год). В 2018 году в России была выпущена памятная банкнота с его изображением номиналом 100 рублей, она посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года.

Ранее сообщалось, что Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола по версии ChatGPT.