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Четыре российских игрока «Коламбуса» установили историческое достижение в НХЛ

Четыре игрока «Коламбуса» установили уникальное достижение для России в НХЛ

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Columbus Blue Jackets

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Бостон Брюинс» со счетом 5:2.

В составе «Коламбуса» заброшенные шайбы записали на свой счет Дмитрий Воронков, Иван Проворов, Егор Чинахов и Кирилл Марченко. Впервые в истории НХЛ четыре разных российских хоккеиста отличились в одном матче, выступая за одну команду.

Пятую шайбу за «Коламбус» забросил Джастин Дэнфорт, выступавший в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за подмосковный «Витязь».

В ноябре издание «Бизнес Online» сообщило о том, что Воронкову не нравится жить в США. Он испытывает дискомфорт в связи с незнанием английского языка и находится на связи с «Ак Барсом», за который выступал ранее.

Генеральный менеджер «Коламбуса» Ярмо Кекяляйнен заявил, что для молодого игрока является нормальным скучать по родине.

В следующем матче «Коламбус» сыграет на своей площадке с «Монреалем». Встреча состоится 30 ноября.

Ранее Овечкин ушел с тренировки спустя несколько минут после ее начала.

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