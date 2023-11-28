Экс-футболист сборной Франции осудил поведение Месси

Экс-футболист сборной Франции Жером Ротен раскритиковал поведение аргентинца Лионеля Месси в ходе потасовки с игроками сборной Бразилии во время отборочного матча чемпионата мира 2026 года, передает RMC Sport.

«Аргентинцы первыми нападают в таких ситуациях. Это все идет от их звезды, Лео Месси. У него всегда был образ милого парня, но это изменилось. Теперь наружу вылезла его истинная сущность и настоящее лицо», — сказал Ротен.

До начала матча фанаты устроили массовую драку, после чего аргентинские футболисты покинули поле до урегулирования конфликта. После возвращения Родриго назвал соперников трусами, а Месси схватил его за шею и сказал: «Мы трусы? Мы чемпионы мира, какие мы трусы? Следи за языком».

«В ответ на эту реплику бразилец сделал ироничное замечание о победе Аргентины на прошедшем турнире.

«Чемпионы мира, да? Все мы знаем, как ты выиграл», — сказал форвард.

Встреча, прошедшая на стадионе «Маракана» в Рио-де-Жанейро, завершилась победой аргентинской национальной команды со счетом 1:0.

Ранее в Аргентине был ограблен магазин жены Месси.