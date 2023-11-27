Арбитр отменил пенальти после просьбы Роналду

Португальский нападающий саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду во время матча пятого тура азиатской Лиги чемпионов с иранским «Персеполисом» исправил ошибку арбитра. Об этом сообщает A Bola.

На второй минуте встречи Роналду упал в штрафной зоне после контакта с соперником. Судья незамедлительно поставил 11-метровый удар, но Криштиану начал сигнализировать, что его соперник не нарушил правила. Португалец сообщил об этом арбитру, после чего VAR отменил пенальти.

Встреча завершилась вничью со счетом 1:1. На 17-й минуте защитник «Аль-Насра» Али Аль-Авджами получил красную карточку. На 52-й минуте VAR Не засчитал гол «Персеполиса» из-за положения вне игры. «Аль-Наср» возглавляет турнирную таблицу группы E, набрав 13 очков в пяти матчах. «Персеполис» располагается на втором месте, имея в активе восемь баллов.

Ранее «Аль-Наср» одержал победу благодаря дублю Роналду.