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«Локомотив» одержал победу над ЦСКА

Два очка Березкина помогли «Локомотиву» победить ЦСКА в матче КХЛ со счетом 3:2

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Сегодня, 27 ноября, состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором ЦСКА на своем льду принимал ярославский «Локомотив». Встреча, прошедшая на стадионе «ЦСКА Арена» в Москве, завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Спустя 2 минуты 13 секунд после начала встречи сет открыл нападающий «Локомотива» Александр Полунин. На 15-й минуте форвард гостей Максим Березкин удвоил преимущество своей команды. ЦСКА сравнял счет, забросив две шайбы во второй двадцатиминутке. Отличились Павел Карнаухов и Андрей Светлаков. В начале третьего периода большинство реализовал форвард «Локо» Артур Каюмов. Ему ассистировал Березкин.

Таким образом, «Локомотив» закрепился на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции КХЛ, имея в активе 46 очков. ЦСКА располагается на шестой позиции, заработав 40 баллов.

В следующем матче «Локомотив» встретится с нижегородским «Торпедо». Матч пройдет 29 ноября. В этот же день ЦСКА проведет встречу с минским «Динамо».

Ранее сообщалось, что «Ак Барс» подписал контракт с экс-хоккеистом «Детройта» и «Торонто».

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