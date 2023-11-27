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Агент сообщил, что у Тюкавина есть два конкретных предложения из Европы

Агент Гурцкая: у футболиста «Динамо» Тюкавина есть два предложения из Европы

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Известный агент Тимур Гурцкая в эфире YouTube-канала «Это футбол, брат!» опроверг информацию о том, что нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин продлил контракт с бело-голубыми на следующий сезон.

«Гафин врет в ситуации по Тюкавину. Я точно знаю, что он не подписал контракт на сезон-2024/25. Автоматическая пролонгация? Нет, он все равно его должен подписать. Я точно уверен, что Тюкавин пока не футболист «Динамо» на сезон-2024/25. Я ответственно заявляю, у Тюкавина есть два конкретных предложения из Европы», – сказал Гурцкая.

Тюкавин является воспитанником «Динамо». Он перешел в основную команду в январе 2021 года. По информации портала Transfermarkt, его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2025 года. Также портал оценивает его рыночную стоимость в €8 млн. В текущем сезоне Российской преьмер-лиги (РПЛ) Тюкавин принял участие в 16 матчах, в которых ему удалось забить семь мячей и сделать четыре результативные передачи.

Ранее стал известен единственный клуб, который потянет трансфер российского футболиста «Монако» Александра Головина.

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