Стал известен единственный клуб, который потянет трансфер российского футболиста Головина

Известный агент Александр Клюев, комментируя попадание футболиста «Монако» Александра Головина на обложку французского издания L'Équipe, предположил, что только «Пари Сен-Жермен» может потянуть стоимость перехода российского полузащитника. Слова Клюева передает Metaratings.ru.

«Наверное, это говорит о том, что Саша – один из ведущих игроков Лиги 1. Не секрет, что в 2018 году Саша выбирал между «Монако», «Ювентусом» и «Челси». Французские клубы прекрасно понимают трансферную стоимость Головина. Наверное, ее может потянуть только «ПСЖ», — заявил Клюев.

Головин перебрался в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года после чемпионата мира, в котором сборная России сумела дойти до четвертьфинала. Сумма трансфера составила €30 млн. Россиянин стал лучшим игроком «Монако» в сентябре и октябре, а также был номинирован на звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре.

В текущем сезоне на счету Головина 12 матчей за монегасков, пять голов и две результативные передачи.

20 ноября сборная России с Головиным в составе разгромила в товарищеском матче Кубу со счетом 8:0. Хавбек «Монако» записал на свой счет гол и результативную передачу.

Ранее экс-полузащитник Александр Мостовой назвал Головина лучшим российским футболистом.