Реабилитолог заявила о важности дисциплины в процессе реабилитации

Официальный реабилитолог футбольного клуба «Локомотив» и бывшая участница сборной России по горнолыжному спорту, создательница авторской программы курсов по восстановлению после операций и травм Надежда Смирнова в комментарии «Газете.Ru» заявила, что занятия при реабилитации должны носить систематический характер, иначе невозможно добиться должного эффекта.

«Когда вы начинаете реабилитацию, вы наблюдаете процесс восстановления работы тела, вам кажется, что все пришло в норму, ведь больше ничего болит, а значит в реабилитации больше нет смысла. Это неверная тактика — в какой-то момент сустав снова начнет беспокоить. Каждый большой перерыв занятий во время восстановления будет приводить вас к тому, что вы будете топтаться на одном месте», — заявила Смирнова.

Последствия получения травмы во время занятий спортом всегда носят долгосрочный и систематический характер, требующий работы и большого количества терпения. Причем реабилитация — это серьезный процесс, ошибки в котором могут привести к опасным осложнениям.

Ранее Смирнова дала шесть советов для профилактики любых травм.