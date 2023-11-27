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Стало известно, что грозит зачинщику драки на матче «Спартака» и «Балтики»

Адвокат Калинов: зачинщику драки на матче РПЛ может грозить условный срок

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов в комментарии «Газете.Ru» рассказал, что грозит болельщику, который устроил потасовку на матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между калининградской «Балтикой» и московским «Спартаком».

«Говоря о наказании для зачинщика драки, для тех лиц, которые участвовали в драке, то скажу, что здесь нужно разбираться. Но, вероятнее всего, будут возбуждены уголовные дела по статье 213 Уголовного кодекса «Хулиганство», что подразумевает до пяти лет лишения свободы, или по части 2 статьи 115 Уголовного кодекса «Причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, наказание до двух лет лишения свободы. Или же по побоям, это статья 116 УК РФ. Но отмечу, что наказание по данным статьям ограничится условным сроком, если человек будет признан виновным. Или будет иное наказание, однако о реальном лишении свободы речи не идет», — заявил Калинов.

26 ноября Telegram-канал «Успей поймать» опубликовал видеозапись, на которой была запечатлена потасовка фанатов, произошедшая внутри стадиона. Отмечается, что причиной конфликта мог стать цвет мяча.

Матч «Балтика» — «Спартак» прошел в Калининграде и завершился победой красно-белых со счетом 2:0. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка, который состоялся при сильном снегопаде. Команды играли мячом, который сливался с полем на телетрансляции.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает четвертое место, набрав 27 очков. «Балтика» располагается на 15-м месте, имея в активе 12 баллов.

Ранее Канчельскис назвал матч «Балтики» и «Спартака» полнейшим безобразием.

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