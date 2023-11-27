Реабилитолог раскрыла опасность восстановления после травм по видео из YouTube

Официальный реабилитолог футбольного клуба «Локомотив» и бывшая участница сборной России по горнолыжному спорту, создательница авторской программы курсов по восстановлению после операций и травм Надежда Смирнова в комментарии «Газете.Ru» рассказала, что восстановление после травм по видеоурокам из YouTube могут помочь в первое время, однако это лишь мизерный процесс реальной реабилитации.

Смирнова отметила, что подобные самостоятельные занятия — это одна из ошибок во время восстановления травмированных мышц и суставов.

«Реабилитация — это индивидуальный процесс, и каждый пациент со своим организмом уникален. Поэтому, основная ошибка — это восстановление по готовым шаблонам. Вероятнее всего, после них вам придется отдавать еще больше денег за повторные операции, физиотерапию, реабилитацию в клиниках и приемы врачей», — заявила Смирнова.

Последствия получения травмы во время занятий спортом всегда носят долгосрочный и систематический характер, требующий работы и большого количества терпения. Причем, реабилитация — это серьезный процесс, ошибки в котором могут привести к опасным осложнениям.

Ранее Смирнова дала шесть советов для профилактики любых травм.