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Энберт назвал главных конкурентов Бойковой и Козловского

Фигурист Энберт заявил о высокой конкуренции у спортивных пар на Гран-при

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Александр Вильф/РИА Новости

Российский фигурист, серебряный призер Олимпийских игр — 2018 в командных соревнованиях Александр Энберт высказался об успехе Александры Бойковой и Дмитрия Козловского на этапе серии Гран-при России в Москве. В комментарии «Газете.Ru» он заметил, что более молодые дуэты пытаются навязать им борьбу, но главными их конкурентами остаются Анастасия Мишина и Александр Галлямов, на московском этапе не выступавшие.

«Я как болельщик рад тому, что в парах сохраняется интересная конкуренция. Мы видели и четверные подкрутки в плюсовой зоне, и тройные флипы, и тройные лутцы параллельно. Конкуренция сохраняется, но Саша с Димой все-таки — спортсмены высочайшего класса, чемпионы Европы, и на общем хорошем и высоком фоне их катание, конечно, выделяется. Они по катанию, по мощи, по эмоциям были сильнее. Так что это ожидаемое первое место.

Их главные конкуренты — Мишина и Галлямов, которые тоже прекрасно выступают в этой серии Гран-при. Понятно, что молодые пары поджимают, навязывают борьбу, но главные конкуренты Бойковой и Козловского – Мишина и Галлямов», — считает Энберт.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский выиграли, набрав в сумме 235,78 балла. Занявшие второе место Наталья Хабибуллина и Илья Княжук заработали 220,32 балла, а третьими стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов — 212,58.

Ранее заслуженный тренер заявила о прогрессе пары Косторная — Куница.

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