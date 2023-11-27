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Овечкина предложили обследовать как космонавта

Тренер Новиков: Овечкин — явление, которое нужно обследовать как космонавта

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Заслуженный тренер России Юрий Новиков заявил, что нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин играет на запредельных высотах. Его слова передает Metaratings.

«Для меня Овечкин — величайший хоккеист, спортсмен и человек, даже несмотря на то, что у него в последнее время игра не идет. Где нужен характер, воля, сила, там везде есть Овечкин. Но забивать с каждым годом становится сложнее.

Овечкин — такое явление, которое нужно обследовать как космонавта. Его энергетику на льду определить невозможно, она зашкаливает. Александр играет на запредельных высотах», — сказал Новиков.

В текущем сезоне Овечкин провел в Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 17 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении двух последних игр.

Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб. 28 ноября «Вашингтон» сыграет с «Сан-Хосе».

Ранее Овечкин заявил, что испытывал давление от Кросби много лет.

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Хоккей. НХЛ
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