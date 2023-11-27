В клубе НХЛ прокомментировали слухи о нежелании российского хоккеиста жить в Америке

Генеральный менеджер «Коламбус Блю Джекетс» Ярмо Кекяляйнен прокомментировал слухи о том, что российский нападающий Дмитрий Воронков не хочет оставаться в США и намерен вернуться в Россию. Его слова передает The Athletic.

«Он ладит со всеми. У него очень хороший характер. Кажется, что его любят в зале. В его глазах есть искорка. Насколько я знаю, в этом сезоне он был очень хорошим товарищем по команде.

Мы собираемся познакомить его с некоторыми русскими людьми в Коламбусе. Мы планируем привлечь Федора Тютина, если он захочет. В прошлом он помог нам с Марченко», — сказал Кекяляйнен.

В ноябре издание «Бизнес Online» сообщило о том, что Воронкову не нравится жить в США. Он испытывает дискомфорт в связи с незнанием английского языка и находится на связи с «Ак Барсом», за который выступал ранее.

В текущем сезоне национальной хоккейной лиги (НХЛ) Воронков принял участие в 16 матчах, отметившись тремя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами.

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