В ФФККР заявили, что Валиева победила вопреки обстоятельствам

Федерация фигурного катания на коньках России на официальном сайте опубликовала отчет о прошедшем в Москве шестом этапе Гран-при России, отметив важность победы в женских одиночных соревнованиях Камилы Валиевой.

«На своем втором Гран-при в Москве Камила Валиева одержала очень важную победу, доказав, что один неудачный прокат не отменяет таланта, способностей, накопленного профессионального умения, а главное внутреннего стрежня и силы характера спортсменки — выходить и продолжать соревноваться вопреки обстоятельствам. Двигаться вперед», — указано в заявлении организации.

Валиева выиграла московский этап Гран-при с общим результатом 226,22 балла. В произвольной программе она допустила два падения — с четверного тулупа и тройного лутца. Вероника Яметова заняла второе место (212,75), не допустив грубых ошибок в своем прокате. Софья Муравьева замкнула тройку (210,25) лучших, ученица Евгения Плющенко дважды зашла на тройной аксель, но оба раза с него упала.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних турнирах (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее была названа главная соперница Валиевой.