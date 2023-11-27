Призер Игр о Валиевой: интересно смотреть, но прокат не был безошибочным

Серебряный призер Олимпиады — 2018 Александр Энберт подвел итоги шестого этапа Гран-при России, который прошел в Москве, и выразил уверенность, что на чемпионате России фигуристка Камила Валиева сможет продемонстрировать чистый прокат. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Конечно же, я рад и за Камилу Валиеву. Мне как болельщику было очень интересно смотреть, как она выступает и пробует четверные и другие очень сложные элементы. Хотя прокат не был безошибочным. Но я думаю, что уже на чемпионате России мы сможем увидеть их исполненными чисто», — заявил Энберт.

Валиева выиграла московский этап Гран-при с общим результатом 226,22 балла. В произвольной программе она допустила два падения — с четверного тулупа и тройного лутца. Вероника Яметова заняла второе место (212,75), не допустив грубых ошибок в своем прокате. Софья Муравьева замкнула тройку (210,25) лучших, ученица Евгения Плющенко дважды зашла на тройной аксель, но оба раза с него упала.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних турнирах (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее была названа главная соперница Валиевой.