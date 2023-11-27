«Безрукий, безногий, да еще и без голоса»: Костомаров сыронизировал над собой в шоу

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров иронично прокомментировал свое выступление в шоу «Аватар», пошутив про отсутствие голоса. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Я, честно говоря, шокирован, как вы можете по аватару разгадать человека. Я так иронизирую над собой — безрукий, безногий, еще и без голоса», — заявил Костомаров, обращаясь к жюри.

Костомарова, который выступал в костюме Железного Дровосека, раскрыли в четвертом выпуске шоу, который вышел 26 ноября. Фигурист исполнил песню Игоря Корнелюка «Город, которого нет», звучавшую в сериале 1990-х годов «Бандитский Петербург». Во время его выступления члены жюри, куда входили Марк Тишман, Ида Галич, Ирина Понаровская, Сергей Лазарев и Тимур Батрутдинов, распознали голос Костомарова, и каждый из них не сдержал слез во время исполнения номера.

В начале января 2023 года Костомаров был госпитализирован после выступлений в шоу на открытом воздухе. Фигурист попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). В процессе лечения Костомарову ампутировали обе стопы и кисти рук.

Ранее Костомаров был приглашен на теннисный турнир.