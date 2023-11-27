Экс-фигуристка: Валиева заметно похудела, это круто

Серебряная призерка чемпионата мира 2012 года Алена Леонова назвала фигуристку Камилу Валиеву богиней после ее победы на шестом этапе Гран-при России, который состоялся в Москве. Ее слова приводит ТАСС.

«Она заметно похудела, это круто. Сегодня Валиева была просто невероятная, даже несмотря на ее падения. В любом случае она сделает этот тулуп, а падение на лутце — потеря концентрации. Это было классно, и, что касается ее программы, — попадание в точку», — заявила Леонова.

Валиева выиграла московский этап Гран-при с общим результатом 226,22 балла. В произвольной программе она допустила два падения — с четверного тулупа и тройного лутца. Вероника Яметова заняла второе место (212,75), не допустив грубых ошибок в своем прокате. Софья Муравьева замкнула тройку (210,25) лучших, ученица Евгения Плющенко дважды зашла на тройной аксель, но оба раза с него упала.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних турнирах (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался, несмотря на то, что был в повестке.

Ранее тренер заявила, что расстроилась из-за Муравьевой.