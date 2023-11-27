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Три очка российского хоккеиста помогли «Сент-Луису» победить в НХЛ

«Сент-Луис» победил «Чикаго» в НХЛ, Бучневич набрал три очка

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Charles LeClaire/Reuters

«Сент-Луис Блюз» одержал победу над »Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» в Чикаго, завершилась победой «блюзменов» со счетом 4:2.

Один из голов в составе победившей команды оформил российский нападающий Павел Бучневич, который также записал на свой счет две результативные передачи. Также за «Сент-Луис» шайбы забросили Джейк Нейборс, оформивший дубль, и Кевин Хейз. В составе «Блэкхоукс» забили Райан Донато и Борис Катчук.

В прошлом сезоне Бучневич набрал 67 очков (26 шайб + 41 передача) в 63 играх при показателе полезности +14. 3 октября The Athletic составил топ лучших игроков НХЛ. Издание разделило всех хоккеистов на четыре группы: «MVP», «Лицо франшизы», «Уровень сборной Всех Звезд» и «Уровень топ-звена». Бучневич попал в третью категорию.

«Сент-Луис» одержал четвертую победу в последних пяти поединках. «Чикаго» потерпел шестое поражение в последних семи матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее НХЛ изменила протокол матча «Рейнджерс» и «Бостона» из-за Артемия Панарина.

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