Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Малкин рассказал, что для Овечкина важнее хоккея

Малкин заявил, что для Овечкина семья важнее хоккея

close
100%
Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о важности хоккея для Сидни Кросби и Александра Овечкина. Его слова передает The Athletic.

«Они оба расцвели в самые важные моменты. Хоккей был для них важной частью жизни. Но не самой важной. Семья — это, конечно, самое важное. Возможно, они одинаковы именно в этом. Но в то же время, знаете, они очень разные», — сказал Малкин.

Из-за локаута Овечкин и Кросби дебютировали в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в одном сезоне — в чемпионате-2005/06. 38-летний россиянин набрал за карьеру 1497 (827+670) очков в 1364 играх в НХЛ. 36-летний канадец отметился 1526 (563+963) результативными баллами в 1210 матчах.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 17 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб. 28 ноября «Вашингтон» сыграет с «Сан-Хосе».

Ранее Малкин ответил на вопрос, кто лучше — Овечкин или Кросби.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий