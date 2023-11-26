Малкин рассказал, что для Овечкина важнее хоккея

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин высказался о важности хоккея для Сидни Кросби и Александра Овечкина. Его слова передает The Athletic.

«Они оба расцвели в самые важные моменты. Хоккей был для них важной частью жизни. Но не самой важной. Семья — это, конечно, самое важное. Возможно, они одинаковы именно в этом. Но в то же время, знаете, они очень разные», — сказал Малкин.

Из-за локаута Овечкин и Кросби дебютировали в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в одном сезоне — в чемпионате-2005/06. 38-летний россиянин набрал за карьеру 1497 (827+670) очков в 1364 играх в НХЛ. 36-летний канадец отметился 1526 (563+963) результативными баллами в 1210 матчах.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 17 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб. 28 ноября «Вашингтон» сыграет с «Сан-Хосе».

Ранее Малкин ответил на вопрос, кто лучше — Овечкин или Кросби.