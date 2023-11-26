Месси обвинили в измене жене

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси изменил своей жене Антонелле Рокуццо. Об этом сообщило бразильское издание Direto Do Miolo.

Как утверждает издание, Месси и Рокуццо переживают «самый большой кризис» из-за того, что у нападающего сборной Аргентины якобы был роман с аргентинской журналисткой Софией Мартинес. Утверждается, что из-за этого брак пары на грани распада.

Месси и Рокуццо знакомы с детства. Молодые люди начали встречаться, когда футболист выступал за «Барселону» в 2008 году. Они вместе выросли в Росарио и знают друг друга с пяти лет. 2 ноября 2012 года у Месси и Рокуццо родился сын Тьяго. Футболист посвятил ему татуировку на своей ноге. 1 сентября 2015 года у пары родился второй сын — Матео. 10 марта 2018 года родился третий сын — Чиро. Стоит отметить, что долгое время пара состояла в неофициальных отношениях. Молодые люди сыграли свадьбу в 2017 году.

Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «Пари Сен-Жермен». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги.

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