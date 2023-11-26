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В РФС оценили выступление сборной России по футболу в 2023 году

Генсекретарь РФС Митрофанов подвел итоги выступлений сборной России в 2023 году

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Телеграм-канал «Сборная России по футболу»

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов в комментарии ТАСС заявил, что сборная России провела в 2023 году почти столько же матчей, сколько и другие национальные команды, что является неплохим результатом.

«Для болельщиков, для cборной важно cобиратьcя, получать другую мотивацию и тренировочную нагрузку. Да, это товарищеcкие матчи, и они не имеют какого-то турнирного значения. Но для функционирования cборной, для дополнительной мотивации игроков cобирать лучших футболиcтов Роccии под руководcтвом одного из лучших тренеров cтраны — важно.

Мы сыграли практически столько же матчей в этом году, сколько сыграли остальные сборные в официальных соревнованиях, это неплохо», — заявил Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

В 2023 году подопечные Валерия Карпина сыграли вничью с командами Ирана (1:1), Катара (1:1) и Кении (2:2), а также обыграли Ирак (2:0), Камерун (1:0) и Кубу (8:0).

В сентябре футболисты сборной России до 23 лет провели две товарищеские встречи с олимпийской сборной Египта (1:1, 1:2). В июне запланированный сбор не состоялся.

Ранее в РФС заявили, что ФИФА не отправляет деньги российским клубам.

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