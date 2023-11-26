Экс-вратарь «Челси» установил уникальное достижение

Бывший вратарь лондонских «Челси», «Арсенала» и сборной Чехии по футболу Петр Чех дебютировал в Британской элитной хоккейной лиге (EIHL). Об этом сообщает Belfast Telegraph.

41-летний спортсмен стал первым, кто сыграл в высшем дивизионе Англии и в футболе, и в хоккее. Чех вышел на лед в составе «Белфаст Джайантс» в третьем периоде, заменив основного вратаря. Его команда разгромила «Глазго Клэн» (5:1). Чех отразил один бросок.

Суммарно за «Челси и «Арсенал» Чех провел 633 игр, в которых пропустил 551 мяч. В составе «Челси» ему удалось четырежды выиграть чемпионат Англии, столько же раз поднять над головой Кубок страны, выиграть по два Суперкубка Англии и Кубка английской лиги. В 2012 году Чех стал победителем Лиги чемпионов УЕФА, а год спустя выиграл Лигу Европы УЕФА.

В составе лондонского «Арсенала» сыграл в 139 встречах. Вратарь завершил игровую карьеру футболиста в 2019 году.

В 2004-м футболист стал бронзовым призером чемпионата Европы в составе национальной сборной Чехии.

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