Брань лидера «Локомотива» в адрес арбитров объяснили обостренным чувством справедливости

Агент Павел Банатин, представляющий интересы полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, заявил, что поддерживает футболиста и главного тренера «железнодорожников» Михаила Галактионова после их ругани в адрес арбитров матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с самарскими «Крыльями Советов» (3:3). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Возможно, кому-то это покажется излишней эмоциональностью, но это говорит лишь о том, насколько он бьется и переживает за свою команду и результат! У Димы всю жизнь обостренное чувство справедливости. К сожалению, судейские решения часто влияют на результат. Наиболее емко и ясно по всему этому сегодня высказался главный тренер Михаил Михайлович Галактионов», — заявил Банатин.

После матча Баринов обратился к арбитрам, назвав их позором футбола. Галактионов после игры в микст-зоне позволил себе нецензурную брань, говоря о работе судей.

На 30-й минуте счет в матче открыл игрок «Локомотива» Сергей Пиняев. Через две минуты счет сравнял футболист самарской команды Фернандо Костанца. Во втором тайме дублем отметился полузащитник «железнодорожников» Рифат Жемалетдинов. Он отличился на 62-й и 84-й минутах. В добавленное о второму тайму время игрок самарцев Владимир Писарский забил второй мяч, а на 100-й минуте форвард «Крыльев» Бенхамин Гарре реализовал пенальти и установил окончательный счет.

«Локомотив» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 16 матчах. «Крылья Советов» располагаются на третьей позиции, заработав 26 баллов. Лидером чемпионата является «Краснодар», в активе которого 32 очка после 15 проведенных матчей.

Ранее капитана и тренера «Локомотива» призвали держать себя в руках после ругани из-за судей.