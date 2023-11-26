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Тарасова объяснила грубую ошибку Кондратюка на этапе Гран-при

Тренер Тарасова заявила, что Кондратюк просто не достоял обороты во вращении

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Александр Вильф/РИА Новости

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила грубую ошибку фигуриста Марка Кондратюка в короткой программе на шестом этапе Гран-при России в Москве — у спортсмена возникли сложности с одним из вращений. Слова специалиста передает «Спорт-Экспресс».

«Он не достоял обороты. Это ошибка, за которую идет большой съем. Все мы считаем обороты на тренировках. Он же не специально это сделал, просто ошибся. Но он сегодня похож на себя прежнего», — заявила Тарасова.

В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) заявили, что Кондратюк просто забыл сделать элемент. Из-за этой ошибки фигурист потерял до 4,5 балла. Всего за короткую программу он набрал 94,21 балла и стал четвертым. От лидера — ученика Алексея Мишина Матвея Ветлугина — он отстает чуть меньше, чем на пять баллов, занявший первое место спортсмен набрал 99,01 балла.

На втором месте оказался Даниил Самсонов (95,34), замкнул тройку лучших Владислав Дикиджи (94,48).

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от соревнований. В сезоне-2022/23 они были сосредоточены на внутренних турнирах (этапы Гран-при России и чемпионат страны). На заседании ISU, которое прошло в октябре, вопрос о возвращении российских спортсменов не поднимался несмотря на то, что был в повестке.

Ранее Тарасова заявила, что ученица Плющенко не готова к тройному акселю.

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