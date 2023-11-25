Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Легенда сборной СССР предложил ввести в РПЛ строгий лимит на легионеров

Экс-футболист Кавазашвили предложил ввести в РПЛ строгий лимит на легионеров

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист московского «Спартака» Анзор Кавазашвили предложил ввести в Российской премьер-лиге (РПЛ) строгий лимит на легионеров в стартовом составе, передает Legalbet.

«Необходимо ввести строгий лимит, который ограничил бы количество легионеров в стартовом составе российских клубов до трех человек. Только тогда будет возможность развивать наших талантливых футболистов», — сказал Кавазашвили.

Сейчас в РПЛ есть право заявить на сезон до 13 легионеров. Одновременно на поле могут выходить не более восьми легионеров.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне не принимали участие в отборочных матчах Евро-2024, который пройдет на полях Германии следующим летом.

Ранее сообщалось, что матч сборной России внесут в Книгу рекордов.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий