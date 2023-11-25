Дзагоева готовы взять на стажировку в клуб РПЛ

Главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал информацию о том, что бывший футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев хочет стать тренером, отметив, что в клубе готовы рассмотреть вопрос со стажировкой игрока, передает Metaratings.

«Ну, если попросится, мы, конечно, этот вопрос рассмотрим. Наверное, он не будет в эту цепочку включать журналистов, попросит у меня напрямую», — сказал Осинькин.

Дзагоев выступал за ЦСКА с 2008 по 2022 год. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом и по четыре раза выигрывал Кубок и Суперкубок России. Сезон-2022/23 он провел в казанском «Рубине», который покинул летом 2023 года.

Всего на клубном уровне он провел 435 матчей, забил 89 голов и сделал 95 передач. В составе сборной России Дзагоев провел 59 матчей, в которых забил девять мячей. В составе национальной команды полузащитник принимал участие в чемпионате Европы — 2012, чемпионатах мира 2014 и 2018 года. Последним клубом Дзагоева стала греческая «Ламия».

Ранее ветеран ЦСКА объяснил, почему Дзагоев завершил карьеру.