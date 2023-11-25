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Федун рассказал, почему не стал строить крышу на стадионе «Спартака»

Федун: у меня не было денег на строительство крыши на стадионе «Спартака»

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РИА Новости

Бывший владелец футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун рассказал, что отказался от строительства крыши во время возведения «Открытие Арены» из-за высокой стоимости. Слова Федуна передает «Чемпионат».

«В свое время я посчитал, что для меня это очень дорого. Возвести крышу тогда — удвоить стоимость стадиона, а таких средств у меня не было. Вполне обходились без крыши, и на хорошие игры приходило по 45 тыс. зрителей», — сказал Федун.

Летом прошлого года компания «Лукойл» выкупила 100% акций красно-белых, а Леонид Федун покинул пост президента клуба и вышел из состава совета директоров. Он владел командой с 2004 года. За это время красно-белые стали чемпионами (2016/17) и завоевали Кубок страны (2021/22).

Сейчас красно-белые располагаются на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), имея в активе 16 очков.

Ранее сообщалось, что стадион «Спартака» будет переименован.

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