Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кучеров прокомментировал победу в матче НХЛ, в котором он набрал шесть очков

Кучеров оценил свой рекордный матч, в котором он набрал шесть очков

close
100%
Reuters

Российский хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался после того, как набрал шесть оков в матче регулярного емпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с »Каролиной Харрикейнз». Слова Кучерова передает пресс-служба «Тампы».

«Я думаю, что мы не очень хорошо сыграли в первом периоде. Во втором периоде мы получили несколько возможностей для игры в большинстве и удачно распорядились своими шансами. Это дало нам необходимый импульс, и по ходу матча мы подняли свой уровень игры», — сказал Кучеров.

Встреча завершилась победой «Тампы» со счетом 8:2. Кучеров забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи. В нынешнем сезоне НХЛ российский форвард забросил 15 шайб и сделал 20 передач в 20 проведенных матчах.

«Тампа» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 25 очков в 21 матче. «Каролина» заработала 22 балла в 19 встречах и занимает восьмую строчку в той же конференции.

Накануне стало известно, что Кучеров вновь возглавил гонку бомбардиров НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий