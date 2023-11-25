Кучеров прокомментировал победу в матче НХЛ, в котором он набрал шесть очков

Российский хоккеист «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров высказался после того, как набрал шесть оков в матче регулярного емпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с »Каролиной Харрикейнз». Слова Кучерова передает пресс-служба «Тампы».

«Я думаю, что мы не очень хорошо сыграли в первом периоде. Во втором периоде мы получили несколько возможностей для игры в большинстве и удачно распорядились своими шансами. Это дало нам необходимый импульс, и по ходу матча мы подняли свой уровень игры», — сказал Кучеров.

Встреча завершилась победой «Тампы» со счетом 8:2. Кучеров забросил две шайбы и сделал четыре результативные передачи. В нынешнем сезоне НХЛ российский форвард забросил 15 шайб и сделал 20 передач в 20 проведенных матчах.

«Тампа» располагается на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 25 очков в 21 матче. «Каролина» заработала 22 балла в 19 встречах и занимает восьмую строчку в той же конференции.

Накануне стало известно, что Кучеров вновь возглавил гонку бомбардиров НХЛ.