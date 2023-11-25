Легендарный теннисист сравнил Джоковича с Месси

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер сравнил сербского теннисиста Новака Джоковича с аргентинским футболистом Лионелем Месси, передает Eurosport.de.

«Хочу сравнить Новака с Лионелем Месси, Леброном Джеймсом и Томом Брэди. Все эти спортсмены до сих пор доминируют или доминировали в своем виде спорта даже в таком возрасте», — сказал Беккер.

19 ноября 36-летний серб в седьмой раз в карьере выиграл Итоговый турнир ATP. В финале он оказался сильнее итальянца Янника Синнера. Встреча прошла на арене «Пала Альпитур» в Турине и завершилась уверенной победой Джоковича в двух сетах со счетом 6:3, 6:3.

Джокович 24 раза выигрывал турниры Большого шлема. Он является десятикратным победителем Australian Open, трехкратным чемпионом Открытого чемпионата Франции, семикратным победителем Уимблдона и четырехкратным чемпионом US Open.

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