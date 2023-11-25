Бывший футболист «Севильи» подверг критике Холанда

Бразильский нападающий Луис Фабиано раскритиковал форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда за низкую реализацию опасных моментов, передает Planeta do Futebol в соцсетях.

«Холанд имеет 30 голевых моментов и реализует три из них. Если бы я имел 30 моментов, я бы забил 10 или 20 мячей. Вот и вся разница», — сказал Фабиано.

Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком английского «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне. Он принял участие в 52 матчах, в которых ему удалось забить 52 мяча и отдать девять результативных передач во всех турнирах. Стоит отметить, что для норвежца это был дебютный сезон в Английской премьер-лиге (АПЛ). В текущем сезоне норвежец отметился 13 забитыми мячами в 12 матчах АПЛ.

В 2023 году Холанд попал в тройку главных претендентов на «Золотой мяч». В итоговом голосовании норвежский нападающий уступил только Лионелю Месси, выигравшему чемпионат мира.

В турнирной таблице чемпионата Англии «Манчестер Сити» занимает первое место, набрав 28 очков. В следующем туре «горожане» сыграют с «Ливерпулем», который отстает от них на одно очко.

Ранее Ким Кардашьян заявила, что, увидев Холланда, почувствовала себя неудачницей.