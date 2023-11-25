Руководители КХЛ спрогнозировали победителя чемпионата

Издание «Спорт-Экспресс» провело анонимный опрос руководителей клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и попросил их спрогнозировать будущего обладателя Кубка Гагарина.

Большинство руководителей проголосовали, что чемпионом в нынешнем сезоне станет казанский «Ак Барс». Действующий обладатель трофея ЦСКА получил два голоса, еще двое руководителей затруднились ответить на вопрос. По одному человеку проголосовали за «Авангард», «Локомотив», «Металлург», СКА и «Спартак».

После 34 игр в Западной конференции лидируют московские «Динамо» и «Спартак», набравшие по 49 очков. На Востоке единолично возглавляет таблицу «Металлург», набравший 50 очков.

29 апреля 2023 года в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев – Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

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