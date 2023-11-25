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«Вашингтон» Овечкина пропустил пять шайб в матче НХЛ

«Вашингтон» Овечкина разгромно уступил «Эдмонтону», пропустив пять шайб

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Amber Searls/USA TODAY Sports

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» принимал на своем льду «Эдмонтон Ойлерз» и потерпел разгромное поражение со счетом 0:5.

К перерыву гости вели в две шайбы. Отличились Эвандер Кейн и Райан Ньюджент-Хопкинс. Во втором периоде заброшенными шайбами отметились Эван Бушар и Леон Драйзайтль (дубль).

«Вашингтон Кэпиталз», набрав 22 очка, занимает шестое место в Восточной конференции. Команда Спенсера Карбери прервала свою победную серию игр, которая насчитывала пять матчей подряд. «Эдмонтон» идет предпоследним в Западной конференции.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 17 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Отставание россиянина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб, составляет теперь 67 шайб. Российский нападающий не может поразить ворота соперника на протяжении двух последних игр. В матче против «Эдмонтона» Овечкин заработал двухминутное удаление за удар соперника в лицо.

Ранее сообщалось, что Панарин не смог забить в третьем матче подряд в НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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