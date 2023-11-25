Жирков об Абрамовиче: одевается обычно, не как Киркоров

Бывший полузащитник сборной России и лондонского «Челси» Юрий Жирков рассказал об общении с бывшим владельцем английской команды, российским бизнесменом Романом Абрамовичем. Его слова передает «Советский спорт».

«Мы с ним пересекались. Он часто заходил в раздевалку после игр, на базу приезжал. Там, кстати, играли с ним в настольный теннис. Он довольно неплохо играет. Ну, если исходить из общения, то он очень простой человек, без всякого. Довольно скромный. Одевается тоже довольно обычно, не как условный Филипп Киркоров», — сказал Жирков.

Абрамович приобрел «Челcи» в 2003 году за 140 млн фунтов cтерлингов. C тех пор лондонcкий клуб пять раз cтал чемпионом Английской премьер-лиги (АПЛ), по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз завоевал Кубок Англии, трижды — Кубок английcкой лиги. В мае 2022 года он продал клуб.

Новый владелец команды Тодд Боули потратил несколько сотен миллионов на покупку игроков, став самым тратящим клубом лиги в трансферное окно. Команда впервые за долгое время не попала в еврокубки по итогам сезона.

Ранее экс-игрок «Челси» рассказал, как Абрамович пытался помочь спасти похищенного отца.