В КХЛ назвали худший трансфер межсезонья

Издание «Спорт-Экспресс» провело анонимный опрос руководителей клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и попросило выбрать худший трансфер межсезонья. Большинством голосов был выбран переход Дамира Жафярова из СКА в «Ак Барс».

Четверо руководителей проголосовали за трансфер канадца Жан-Себастьяна Ди в магнитогорский «Металлург», трое — за подписание «Барысом» вратаря Эдди Паскуале.

Жафяров 1 июня 2023 года перешел в казанский «Ак Барс» в результате обмена на Филипа Густавссона и Дмитрия Осипова в петербургский СКА. В текущем сезоне КХЛ 29-летний нападающий провел 15 матчей, отметившись одной заброшенной шайбой и одной результативной передачей. В прошлом сезоне он стал четвертым по системе гол+пас в клубе из Санкт-Петербурга.

29 апреля 2023 года в день своего столетия ЦСКА в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержал победу со счетом 3:2 и выиграл Кубок Гагарина. Голами в составе победителей отметились Антон Слепышев, Владислав Каменев и Даррен Дитц, у казанцев – Кирилл Петров и Дмитрий Воронков.

Ранее был назван лучший хоккеист мира.