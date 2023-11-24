Футбольный тренер назвал разницу между претендующими на РПЛ клубами в денежном эквиваленте

Знаменитый отечественный тренер Гаджи Гаджиев, работавший с разными клубами Российской премьер-лиги, а сейчас являющийся президентом махачкалинского «Динамо», выступающего в Первой лиге, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил шансы своего клуба в борьбе за выход в РПЛ. Специалист считает, что в турнире между собой равна целая группа команд, и шансы у них примерно одинаковые.

«Шансы такие же, как и у других команд. Не выше, не ниже. Считаю, что у нас команда конкурентная. Мы можем достигнуть цели, но не могу сказать, что мы ее однозначно достигнем – много команд, ведущих борьбу. И по их потенциалу между ними на самом деле две копейки разница», — подчеркнул Гаджиев.

После победы в матче последнего тура первого круга над лидировавшей «Тюменью» (3:1) динамовцы вышли на первое место в Первой лиге. В 20-м туре они на своем поле примут московское «Торпедо». «Динамо» выиграло первый круг чемпионата, набрав 37 очков. У занимающих второе и третье место «Тюмени» и «Химок» по 35 баллов. Дальше расположились «Акрон» (34 очка), «Арсенал» (32 очка) и «Алания» (31 очко).

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