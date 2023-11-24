Канчельскис рассказал о договорных матчах в российском футболе

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал слова известного тренера Александра Григоряна, который рассказал, что во время работы в «СКА-Хабаровск» ему предлагали провести договорную игру. Слова Канчельскиса передает Metaratings.ru.

Григорян в интервью Михаилу Борзыкину рассказал, что в 2012 году ему предложили «продать» стыки за выход в Российскую премьер-лигу (РПЛ). «СКА-Хабаровск» не смог пробиться в элитный дивизион отечественного футбола, а Григорян был уволен.

«Во второй лиге такие матчи проходят сплошь и рядом! Думаю, что у Григоряна достаточно доказательств, раз он говорит такое. Пускай этим занимаются специальные органы, но Александру наверняка есть, что сказать. если это реально, то за такие вещи надо наказывать очень строго. Я бы таких негодяев и жуликов пожизненно отстранял от футбола», — сказал Канчельскис.

В профессиональной карьере футболиста Канчельскис также выступал за «Эвертон», «Фиорентину», «Рейнджерс», «Манчестер Сити», «Саутгемптон», «Сатурн», «Крылья Советов» и ряд других команд.

На его счету 36 матчей в составе сборной России. Канчельскис — победитель молодежного чемпионата Европы 1990 года.

Ранее Канчельскис сравнил развитие футбола в России и Казахстане.