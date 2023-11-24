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В Европе допустили, что Головин станет обладателем «Золотого мяча»

Экс-футболист ЦСКА Красич верит, что Головин может получить «Золотой мяч»

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Бывший футболист ЦСКА и «Ювентуса» Милош Красич выразил мнение, что полузащитник «Монако» Александр Головин может стать обладателем «Золотого мяча». Слова Красича передает «РБ Спорт».

«Думаю, он смог бы сейчас играть в том же «Ювентусе», например. Он показал, что является высококачественным игроком. Считаю, у Александра больше всего шансов получить «Золотой мяч» среди россиян. Может быть, в ближайшие несколько лет он выиграет эту награду. Я в это верю, это вполне возможно», — сказал Красич.

Головин перебрался в «Монако» из московского ЦСКА летом 2018 года после чемпионата мира, в котором сборная России сумела дойти до четвертьфинала. Сумма трансфера составила €30 млн. Россиянин стал лучшим игроком «Монако» в сентябре и октябре, а также был номинирован на звание лучшего игрока Лиги 1 в октябре.

В текущем сезоне на счету Головина 11 матчей за монегасков, пять голов и две результативные передачи.

20 ноября сборная России с Головиным в составе разгромила в товарищеском матче Кубу со счетом 8:0. Хавбек «Монако» записал на свой счет гол и результативную передачу.

Ранее Головин попал на обложку главной спортивной газеты Франции.

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Футбол. Чемпионат Франции
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