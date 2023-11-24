Батыршина: не знаю, в каких еще странах есть центры художественной гимнастики, как в России

Серебряный призер Олимпийских игр — 1996 по художественной гимнастике Яна Батыршина высказалась о строительстве в России новых центров для этого вида спорта. В беседе с «Газетой.Ru» она подчеркнула, что в мире крайне мало спортивных центров, которые существуют исключительно для художественной гимнастики.

«Те, центры, которые есть в России, — уникальная история. Если говорить о других странах мира, то я знаю, что в Минске есть специальный центр художественной гимнастике, но не знаю о других странах. Все-таки обычно залы делятся между разными видами спорта. Но в Европе я вообще не знаю такого, чтобы был центр именно для художественной гимнастики», — сказала Батыршина.

В ноябре Международная федерация гимнастики (FIG) опубликовала критерии, согласно которым будет проводиться допуск российских спортсменов на международные старты с 1 января 2024 года.

Российские атлеты, которые желают принять участие в соревнованиях под эгидой FIG, должны будут направить платную заявку в организацию, которая в течение 30 дней примет решение об их допуске или недопуске.

Помимо этого, гимнасты и гимнастки не должны числиться в силовых структурах России, а также быть замечены в публичной поддержке боевых действий. В случае допуска россиянам будет запрещено демонстрировать какие-либо национальные атрибуты.

Ранее Батыршина назвала обычными гимнастические залы в США.